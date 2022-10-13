Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 07:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle aile fotoğrafına katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana'da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı 6. Zirvesi Genel Oturumu'na katılan liderlerle aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı 6. Zirvesi Genel Oturumu'na katılan liderlerle bir araya geldi.
Erdoğan, zirve öncesi liderlerle aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Erdoğan burada Devlet ve Hükümet Başkanlarına hitap edecek, çeşitli ikili temaslar gerçekleştirecek.
Erdoğan, Putin ile görüşecek
Erdoğan, ikili görüşmeler kapsamında önce Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.
Etiketler: Kazakistan Recep Tayyip Erdoğan
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