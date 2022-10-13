G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların yıllık toplantılarına katılmak üzere ABD'de bulunan Nebati, Twitter hesabından, Washington'da süren temaslarına ilişkin bilgi verdi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Maliye Bakanı Nicolas Kazadi ve AfrEximbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Denys Denya ile bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Nebati, toplantı kapsamında Türkiye'nin Afrika Kıtası'ndaki ilişkilerini ve iş birliğini güçlendirecek, ticaret hacmini artıracak başlıkları kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını aktardı.

Nebati, ABD-Türkiye İş Konseyi temsilcileriyle de yuvarlak masa toplantısında bir araya geldiklerini kaydederek "Türkiye ekonomisinin genel görünümünü değerlendirdiğimiz toplantıda ayrıca Amerika'nın önde gelen şirket yöneticilerine ülkemizdeki yatırım ortamını ve doğrudan yatırımları geliştirmek için attığımız adımları anlattık" ifadesini kullandı.

Nebati, Arjantin Ekonomi Bakanı Massa ile görüştü

İkili görüşmeleri kapsamında Arjantin Ekonomi Bakanı Sergio Massa ile görüştüklerini belirten Nebati, "Arjantinli mevkidaşım ile gerçekleştirdiğimiz toplantıda, ekonomik ve ticari ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde ele alarak önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunduk" değerlendirmesinde bulundu.

Nebati, Goldman Sachs'in üst düzey yöneticileriyle de son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini, toplantıda küresel makroekonomik gelişmeleri ele alarak Türkiye ekonomisinin sunduğu fırsatları ve güçlü yatırım potansiyelini aktardıklarını belirtti.