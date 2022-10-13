Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 10:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şehidin kanı yerde kalmadı: 4 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotograf: AA]
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Irakın Kuzeyi Pençe Operasyonları Terörle Mücadele
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