İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Ankara'nın "Milî egemenliğin sembolü" olduğunu vurguladı:

"Türk milletinin istiklâl ve istikbâli için alınan kararların sevk ve idare merkezi olan Ankara'mızın başkent ilan edilişinin 99'uncu yıl dönümü kutlu olsun."

Altun mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" sözlerini kullandı.