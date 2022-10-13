Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 10:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İletişim Başkanı Altun: Milli egemenliğimizin sembolü Ankara'nın başkent oluşu kutlu olsun
[Fotograf: AA]
Bugün Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yıl dönümü. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da bir mesaj yayımlayarak bu özel günü kutladı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Ankara'nın "Milî egemenliğin sembolü" olduğunu vurguladı:
"Türk milletinin istiklâl ve istikbâli için alınan kararların sevk ve idare merkezi olan Ankara'mızın başkent ilan edilişinin 99'uncu yıl dönümü kutlu olsun."
Altun mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" sözlerini kullandı.
Millî egemenliğimizin sembolü, Türk milletinin istiklâl ve istikbâli için alınan kararların sevk ve idare merkezi olan Ankara'mızın başkent ilan edilişinin 99. yıl dönümü kutlu olsun.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 13, 2022
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.
Etiketler: Fahrettin Altun Ankara
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