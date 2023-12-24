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Gündem
AA 24.12.2023 15:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i doğum günü dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e tebrik mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, gönderdiği mesajda kendisi ve Türk halkı adına Aliyev'in doğum gününü tebrik etti, sağlık ve mutluluk dolu uzun bir ömür diledi.

Erdoğan, Aliyev'in önderliğinde Azerbaycan'ın istikrarlı başarıları ve uluslararası ölçekte artan itibarından gurur duyduklarını belirttiği mesajında, "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki 'iki devlet, tek millet' şiarına dayanan eşsiz kardeşlik ve dayanışma bağları, bugün olduğu gibi gelecekte de ilişkilerimize güçlü bir temel oluşturmaya devam edecektir" ifadesini kullandı.

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Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan İlham Aliyev
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