Parçalı Bulutlu 9.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 24.12.2023 15:05

RTÜK'ten terörle mücadele konusunda özen uyarısı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), televizyonlara, tartışma programlarında veya haberlerde terörle mücadele konusunda yapacakları yayınlarda gerekli özeni göstermeleri için uyarıda bulundu.

RTÜK'ten terörle mücadele konusunda özen uyarısı

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Kalleş terör örgütü PKK'nın son saldırıları ile kahraman askerlerimizden şehitler verdik. Başımız sağ olsun" ifadesi kullanıldı.

Terörle mücadelenin, aziz milleti tehdit edecek tek bir terörist kalmayana dek devam edeceği konusunda şüphe bulunmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte tartışma programlarında veya haberlerde maalesef terörle mücadelemizi zaafa uğratabilecek kimi bilgiler 'analiz' adı altında ekranlara getirilmektedir. Medya kuruluşlarımızı bu konuda yapacakları yayınlarda gerekli özeni göstermeleri konusunda önemle ikaz ediyoruz. Hiçbir yayıncımız, kahramanlarımızın sahada canla, başla verdiği mücadeleyi sekteye uğratamaz, uğratmak istemez. Bu vesile ile tekrar kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve millete baş sağlığı diliyoruz."

ETİKETLER
RTÜK Terör Örgütü Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Bakan Uraloğlu, yarın açılacak Sabiha Gökçen Havalimanı 2. pistini test etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:48
Sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşımlar yapan şüpheli yakalandı
15:44
Bakan Güler yaralı askerleri ziyaret etti
15:44
Avustralya'da şiddetli fırtına nedeniyle binlerce kişi elektriksiz kaldı
15:30
İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
15:29
Zonguldak'ta batan geminin kayıp personellerini arama çalışmaları sürüyor
15:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e tebrik mesajı
Kars'ta Susuz Şelalesi kısmen dondu
Kars'ta Susuz Şelalesi kısmen dondu
FOTO FOKUS
Bakan Güler yaralı askerleri ziyaret etti
Bakan Güler yaralı askerleri ziyaret etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ