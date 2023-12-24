Bakan Uraloğlu, yarın açılacak Sabiha Gökçen Havalimanı 2. pistini test etti

Sabiha Gökçen Havalimanı’nın 2. pisti yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılması bekleniyor.

Açılış öncesi bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ve oğlu Zayn Sofuoğlu ile birlikte pistte incelemelerde bulundu.

Bakan Uraloğlu, Kenan ve Zayn Sofuoğlu ile birlikte pistte test sürüşleri ve yarış yaptı.

[Fotoğraf: DHA]

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yarış öncesi Kenan Sofuoğlu'na, “Bu sefer ben iddialıyım. İkinciliği bırakmayacağım. Bir aileden birincilik bir kişiye yeter, ikinciliği de biz alalım “dedi.

İkili birbirlerine başarılar dileyerek yarışa başladı. Kenan ve Zayn Sofuoğlu yarışı birinci tamamlarken, Bakan Uraloğlu ise ikinci olarak bitirdi. Bakan Uraloğlu test sonrası Zayn Sofuoğlu ile birlikte pistteki uçağın kokpitine girdi.

[Fotoğraf: DHA]

Ardından Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Zayn Sofuoğlu ile de bir yarış yaptı. Uraloğlu, yarışı kazanan Zayn Sofuoğlu’nu tebrik ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.