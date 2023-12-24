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Gündem
TRT Haber 24.12.2023 13:29

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP yönetimine tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Yüce Meclis’te partilerin terörü lanetleyen ortak bildirisine imza atmak için şartlar öne sürmesi utanç verici bir tutumdur" sözleriyle CHP yönetimine tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP yönetimine tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı X'ten açıklama yaptı.

Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Yüce Meclis’te partilerin terörü lanetleyen ortak bildirisine imza atmak için şartlar öne sürmesi utanç verici bir tutumdur. CHP yönetimi, TBMM çatısı altında Mehmetçiğin yanında saf tutmak ve PKK terörünü lanetlemek yerine bahaneler ileri sürerek başka hesapların peşinde koşmuştur" açıklamasını yaptı.

Çelik sözlerine şöyle devam etti:

"CHP yönetiminin bu tutumu, Türkiye'nin milli güvenliği açısından elzem olan tezkereler konusundaki siyasi savrulmalarının bir devamıdır.

Mecliste ortak bildiriye katılmayan CHP yönetimi tepkileri görünce bir bildiri yayınlamak zorunda kalmıştır.

CHP yönetiminin bu tutumu kendileri için bir itirafnamedir.

Bu, en temel meselelerde bile pusulası olmayan bir zihniyettir.

CHP yönetimi, CHP’ye gönül vermiş vatandaşlarımızın terörle mücadele konusundaki yüksek desteği ve hassasiyeti ile de çatışmaktadır.

Kuşkusuz milletimiz bu çirkin siyasi hesapların değerlendirmesini en iyi şekilde yapacaktır.

Terör, milletimizin ve tüm değerlerinin düşmanıdır!

PKK terörünün arkasındaki siyasi planların hangi odaklar tarafından beslendiği ve amaçları açıktır. Bunların neler yapmak istediğini bölgemizdeki gelişmeler göstermektedir. Amaçlarına asla ulaşamayacaklar!

Cumhurbaşkanımızın net bir şekilde defalarca ifade ettiği gibi hepsiyle mücadele edecek gücümüz ve kararlılığımız vardır" 

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Özgür Özel Ömer Çelik CHP AK Parti
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