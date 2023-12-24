Şehitlere yönelik suç içeren paylaşımlara soruşturma

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ekşi Sözlük isimli sosyal paylaşım sitesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şehit olan askerlerimize yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımları yapanlar hakkında resen soruşturma başlatılmıştır" bilgisi verildi.

Bakan Tunç: 1 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuyla ilgili yaptığı açıklamada 1 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Bakan Tunç'un açıklaması şöyle:

"Bazı sosyal medya sitelerinde şehitlerimize ve ailelerine yönelik çirkin ve suç teşkil eden paylaşımları yapanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup, ayrıca sosyal medyada paylaşım yapan bir kişi hakkında da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilmiştir."