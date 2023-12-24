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TRT Haber 24.12.2023 12:27

İyi Parti Başkanlık Divanı toplanıyor

İyi Parti Başkanlık Divanı yarın toplanacak. Toplantıda, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in il ziyaretlerinin yansımaları değerlendirilecek. Yerel seçim için aday adaylığı başvuru sürecindeki son durum görüşülecek.

İyi Parti Başkanlık Divanı toplanıyor

İyi Parti'de yerel seçim hazırlığı sürüyor. Başkanlık Divanı üyeleri yarın Meral Akşener başkanlığında bir araya gelecek.

Toplantıda, Meral Akşener'in Uşak ve Nevşehir ziyaretlerinde verdiği mesajların yansımaları değerlendirilecek.

İyi Parti'nin 81 il ve tüm ilçelerde uygulayacağı ittifaksız seçim kararının sahadaki duruma etkisi görüşülecek. 12 Ocak'a kadar alınmaya devam edecek aday adaylığı başvurularıyla ilgili son durum ele alınacak.

Aday belirleme hazırlıkları

İyi Parti'de belediye başkan adaylarının belirlenmesi süreci devam ediyor.

Bu kapsamda Meral Akşener il ziyaretlerini sürdürecek. Başkanlık Divanı'nda, Akşener'in ziyaret programı ve saha çalışmalarıyla ilgili planlama değerlendirilecek.

Akşener'in bir sonraki durağının Aksaray olması bekleniyor.

Akşener kurmaylarla görüşecek

Başkanlık Divanı üyeleri, yurt içi ve yurt dışındaki gelişmeleri ele alacak. Terör operasyonlarıyla ilgili son durum masaya yatırılacak.

Toplantının ardından İyi Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu basın açıklaması yapacak.

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