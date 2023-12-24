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Gündem
AA 24.12.2023 14:06

AK Parti, yerelde iş birliği için Yeniden Refah ve Büyük Birlik partileri ile görüşecek

AK Parti'nin, yerel seçimde işbirliği için bu hafta Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi (BBP) ile görüşmesi bekleniyor.

AK Parti, yerelde iş birliği için Yeniden Refah ve Büyük Birlik partileri ile görüşecek

AK Parti ve MHP arasında Cumhur İttifakı çatısı altında 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde işbirliği yapılacak büyükşehir, il ve ilçelerin belirlenmesine ilişkin çalışma tamamlandı.

AK Parti yerelde işbirliği heyeti, bu kapsamda 14 Aralık'ta BBP heyetiyle de görüştü.

AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında şu ana kadar genel başkanlar düzeyinde gerçekleşen görüşmelerin, bu hafta heyetler düzeyinde yapılması planlanıyor.

Yeniden Refah Partisi, AK Parti heyetiyle yapılacak görüşmeler sonucunda oluşacak işbirliğinin çerçevesine göre Ankara, İstanbul ve İzmir'de aday çıkarıp çıkarmamaya ilişkin kararını verecek.

BBP heyeti ile bu hafta yapılacak görüşmede, aynı çerçevede başta büyükşehirler olmak üzere illerdeki işbirliği durumu netleştirilecek.

BBP heyeti görüşmeye, 2019 yerel seçim sonuçları, BBP ve diğer partilerin bu seçimde belediye meclis üyeliklerinde aldığı oy oranları ile 2023 genel seçimlerinin sonuçlarının mukayese edildiği çalışmayla gidecek.

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