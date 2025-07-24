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Gündem
AA 24.07.2025 15:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'nın ibadete açılışının yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılışının 5'inci yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'nın ibadete açılışının yıl dönümüne ilişkin paylaşım
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'un Fethi'nin sembolü, Fatih'in emaneti Ayasofya, 86 yıl aradan sonra ilk ezana ve ilk namaza 5 yıl önce bugün kavuştu... Ayasofya'nın dirilişini görmeyi bizlere nasip eden Rabbime sonsuz şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

 

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