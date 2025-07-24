Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'nın ibadete açılışının yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'un Fethi'nin sembolü, Fatih'in emaneti Ayasofya, 86 yıl aradan sonra ilk ezana ve ilk namaza 5 yıl önce bugün kavuştu... Ayasofya'nın dirilişini görmeyi bizlere nasip eden Rabbime sonsuz şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

İstanbul’un Fethi’nin sembolü, Fatih’in emaneti Ayasofya, 86 yıl aradan sonra ilk ezana ve ilk namaza 5 yıl önce bugün kavuştu…



Ayasofya’nın dirilişini görmeyi bizlere nasip eden Rabb’ime sonsuz şükürler olsun. pic.twitter.com/CUHgs1leqC — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 24, 2025