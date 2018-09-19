Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altın madalya sahibi Kerem Kamal'a tebrik

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Slovakya'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kerem Kamal'a telgraf göndererek, tebrik ettiği belirtildi.
Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kerem Kamal'ı kutladı.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Slovakya'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kerem Kamal'a telgraf göndererek, tebrik ettiği belirtildi.
Kaynak: AA