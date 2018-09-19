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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altın madalya sahibi Kerem Kamal'a tebrik

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kerem Kamal'ı kutladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan altın madalya sahibi Kerem Kamala tebrik

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Slovakya'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kerem Kamal'a telgraf göndererek, tebrik ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: recep tayyip erdoğan, kerem kamal, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası
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