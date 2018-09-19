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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li şirketlerin Türkiye temsilcileriyle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD ile sorunların iş dünyasını etkilemesini istemem, gerekli adımları atacağız." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABDli şirketlerin Türkiye temsilcileriyle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de iş yapan Amerikan firmalarının temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. 

Toplantıda konuşan Erdoğan, Türkiye’nin karşılaştığı tüm sorunların üstesinden gelebileceğini söyledi.

Türkiye’nin serbest piyasa prensiplerinden asla taviz vermeyeceğini dile getiren Erdoğan, siyasi konuları ekonomiyle karıştırmanın doğru olmadığını vurguladı.

Erdoğan, “ABD ile sorunların iş dünyasını etkilemesini istemem, gerekli adımları atacağız.” dedi.

Kaynak: AA

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