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Gündem
TRT Haber 25.12.2024 15:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e başsağlığı telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le telefonda görüştü. Erdoğan, Kazakistan'da meydana gelen uçak kazası nedeniyle Aliyev'e başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e başsağlığı telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Hava Yollarına ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi nedeniyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'e başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaza

Bakü-Grozni seferini yapan, 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcu olmak üzere 67 kişinin bulunduğu Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait Embraer 190 tipi uçak, Aktau yakınlarında düşmüştü.

Yolculardan 37'sinin Azerbaycan, 16'sının Rusya, 6'sının Kazakistan, 3'ünün ise Kırgızistan vatandaşı olduğu belirtilmişti.

İlk belirlemelere göre kazada 32 kişinin kurtulduğunu ve tedavi altına alındığı açıklanmıştı.

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