Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 18:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kalkınma yolculuklarında Afrikalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Angola, Togo ve Nijerya ziyaretlerimizi hamdolsun oldukça verimli bir şekilde tamamladık ve ülkemize döndük. Böylelikle 30 Afrika ülkesine toplamda 50. ziyaretimizi gerçekleştirmiş olduk.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 21, 2021
Kalkınma yolculuklarında Afrikalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/ihxnOBQNhp
Yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Angola, Togo ve Nijerya ziyaretlerimizi hamdolsun oldukça verimli bir şekilde tamamladık ve ülkemize döndük. Böylelikle 30 Afrika ülkesine toplamda 50. ziyaretimizi gerçekleştirmiş olduk.
Kalkınma yolculuklarında Afrikalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."
Etiketler: Afrika Recep Tayyip Erdoğan Türkiye- Afrika İlişkileri
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