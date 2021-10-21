Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Angola, Togo ve Nijerya ziyaretlerimizi hamdolsun oldukça verimli bir şekilde tamamladık ve ülkemize döndük. Böylelikle 30 Afrika ülkesine toplamda 50. ziyaretimizi gerçekleştirmiş olduk.



Kalkınma yolculuklarında Afrikalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/ihxnOBQNhp — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 21, 2021

Yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Angola, Togo ve Nijerya ziyaretlerimizi hamdolsun oldukça verimli bir şekilde tamamladık ve ülkemize döndük. Böylelikle 30 Afrika ülkesine toplamda 50. ziyaretimizi gerçekleştirmiş olduk.

Kalkınma yolculuklarında Afrikalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."