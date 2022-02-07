Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 15:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül'e teşekkür
[Fotoğraf: AA]
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yayımladığı mesaj ile Gül'e teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün COVID-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği kaydedildi.
"Sayın Gül'e çok teşekkür ediyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sayın Gül'e, şahsım ve eşim için ifade ettikleri nazik geçmiş olsun temennileri için çok teşekkür ediyorum" dedi.
Sayın Gül’e, şahsım ve eşim için ifade ettikleri nazik geçmiş olsun temennileri için çok teşekkür ediyorum. https://t.co/rOu8pjCVke— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 7, 2022
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Koronavirüs
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