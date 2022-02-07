Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna gerilimi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimin son bulması için Türkiye olarak gereken gayreti gösterdiklerini ve tansiyonu düşürme mantığıyla hareket ettiklerini dile getirdi.

Krizin, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde Minsk Anlaşmaları çerçevesinde barışçı ve diplomatik yöntemlerle sona erdirileceğine dair görüşünü tüm mevkidaşlarıyla paylaştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin liderler seviyesinde bir zirveye ya da teknik düzeyde görüşmelere memnuniyetle evsahipliği yapabileceğini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile çeşitli vesilelerle paylaştığını kaydetti.

Stoltenberg'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Rusya-Ukrayna krizine siyasi çözüm bulunmasına yönelik aktif desteği ve kişisel girişimlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ayrıca Covid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Türkiye'nin Ukrayna'ya güçlü pratik desteğini memnuniyetle karşıladığını kaydeden Stoltenberg, NATO'nun Rusya ile diyaloğa hazır olduğunu vurguladı.

Almanya, Türkiye’nin çabalarını memnuniyetle karşıladı

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger da, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin çabalarının memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Burger, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin çabalarını değerlendirdi.

"Mevcut ihtilafın çözümüne yönelik her katkı elbette memnuniyetle karşılanmaktadır." diyen Burger, Türkiye’nin NATO partneri olduğunu ve Türkiye ile NATO kapsamında koordinasyon içinde bulunulduğunu kaydetti.