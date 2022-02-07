Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün ve yarın ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, yurdun kuzey kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına tahmin ediliyor.

27 il için 'sarı' ve 'turuncu' uyarı

Beklenen kuvvetli rüzgardan dolayı, Amasya, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Çorum, Gümüşhane, Kastamonu, Sinop, Bayburt, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için "sarı kod" ile, Artvin, Bursa, Edirne, Giresun, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Yalova için de "turuncu kod" ile uyarı yapıldı.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Fırtına iki gün boyunca etkili olacak

Marmara geneli ile Kuzey Ege'de bugün başlaması öngörülen lodosun zaman zaman fırtına şeklinde esmesi, yarın sabah saatlerinden itibaren ise Marmara'nın kuzeyinden başlayarak poyraza dönmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgarın çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz Bölgesi'nin tamamında beklenen fırtınanın Batı ve Orta Karadeniz'de çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren, bölge genelinde ise aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.