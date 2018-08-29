CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan 30 AÄŸustos mesajÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdogÌ†an, 30 AgÌ†ustos Zafer BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla mesaj yayÄ±mladÄ±.

MesajÄ±nda, TÃ¼rk milletinin 30 AgÌ†ustos Zafer BayramÄ±nÄ± tebrik eden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Bizlere bu zaferi armagÌ†an eden KurtulusÌ§ SavasÌ§Ä±mÄ±zÄ±n BasÌ§komutanÄ± Gazi Mustafa Kemal AtatuÌˆrk’uÌˆ ve ordumuzun tuÌˆm mensuplarÄ±nÄ± rahmetle, tazimle, sÌ§uÌˆkranla yad ediyor; sÌ§ehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum." dedi.

"30 AÄŸustos Zaferi, TÃ¼rk milletinin kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yeni bir ÅŸahlanÄ±ÅŸa dÃ¶nÃ¼ÅŸmesinin adÄ±dÄ±r"

ErdoÄŸan, agÌ†ustos ayÄ±ndaki zaferler zincirinin son halkasÄ± olan Zafer BayramÄ±'nÄ±n, TuÌˆrk Milletinin istiklalini ve istikbalini koruma konusundaki kararlÄ±lÄ±gÌ†Ä±nÄ±n sembollerinden biri olarak tarihteki yerini aldÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlattÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n mesajÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verildi;

"Malazgirt’le basÌ§layan Anadolu’yu kendimize vatan kÄ±lma muÌˆcadelemizin asla bitmeyecegÌ†ini, en zor doÌˆnemimizde, 7 duÌˆvele karsÌ§Ä± verdigÌ†imiz CÌ§anakkale SavasÌ§Ä± ile ilan etmisÌ§tik.

30 AgÌ†ustos Zaferi, bu kararlÄ±lÄ±gÌ†Ä±mÄ±zÄ±n yeni bir sÌ§ahlanÄ±sÌ§a doÌˆnuÌˆsÌ§mesinin adÄ±dÄ±r.

TuÌˆrk Milleti, 15 Temmuz’da, emperyalist heveslere karsÌ§Ä± istiklalini ve istikbalini koruma hususundaki azmini bir kez daha duÌˆnyaya goÌˆstermisÌ§tir."

"2023 hedefleri tÃ¼m coÄŸrafyanÄ±n geleceÄŸine yÃ¶n verecek"

Tarihin her doÌˆneminde oldugÌ†u gibi buguÌˆn de, umudunu TÃ¼rkiye'ye bagÌ†lamÄ±sÌ§ tuÌˆm mazlumlar ve magÌ†durlar icÌ§in muÌˆcadele edildiÄŸini vurgulayan ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'nin 2023 hedeflerine ulaÅŸmasÄ±nÄ±n tÃ¼m coÄŸrafyanÄ±n geleceÄŸine yÃ¶n vereceÄŸini belirtti. "Bu yuÌˆce goÌˆnuÌˆlluÌˆluÌˆk uÌˆlkemizin zaafÄ± degÌ†il, tam tersine en buÌˆyuÌˆk guÌˆcÌ§ kaynagÌ†Ä±dÄ±r." dedi.

"Yeni zaferlerin, yeni baÅŸarÄ±larÄ±n eÅŸiÄŸinde bulunduÄŸumuza inanÄ±yorum"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'nin digÌ†er zaferleri gibi, 30 AgÌ†ustos'un da, sÌ§artlar ne kadar zor olursa olsun basÌ§arÄ±ya ulasÌ§ma konusunda Ã¼lkenin Ã¶nÃ¼nde daima acÌ§Ä±k bir yol bulundugÌ†una isÌ§aret ettiÄŸini sÃ¶yledi.

GeÃ§ilen 16 yÄ±lda kat edilen mesafenin, bunun mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunu gÃ¶sterdiÄŸini ifade edildi. "BuguÌˆn de yeni zaferlerin, yeni basÌ§arÄ±larÄ±n esÌ§igÌ†inde bulundugÌ†umuza inanÄ±yorum." diyen ErdoÄŸan, TuÌˆrkiye’ye ve TuÌˆrk Milletine guÌˆvenenlerle birlikte mutlaka bu muÌˆcadelenin de kazanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Kaynak: TRT Haber