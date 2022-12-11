Samsun'daki yoğun programının ardından gençlerle de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sohbeti sırasında bir sürpriz yaşandı.

Söylediği şarkılar ile popüler olan 12 yaşındaki Fevzi Kaan Türker de buluşmaya katıldı.

Fevzi Kaan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde performansını sergiledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şarkılarını dinledikten sonra Fevzi Kaan'ı tebrik etti.

Erdoğan, eğitim durumuyla ilgili Fevzi Kaan'ın ailesinden bilgi aldı.