Açık 8.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 10.03.2026 18:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile telefonda görüştü. Liderler, Türkiye-Ukrayna ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran’daki çatışma sürecinin Ukrayna’daki barış arayışlarına sekte vurmaması gerektiğini, müzakerelerin vakit kaybetmeden sürdürülmesinin faydalı olacağını, Ukrayna’nın yaralarının sarılmasının, yeniden imar faaliyetlerine başlanmasının ve kalıcı güvenliğin temininin önem arz ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz’deki seyrüsefer emniyetinin Türkiye için kritik önemde olduğunu, enerji altyapılarının, limanların korunmasını sağlayacak bir ateşkesin temininin, taraflar arasında güven tesisine katkı sunabileceğini, Türkiye’nin bunun için elinden gelen desteği vereceğini ifade etti.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika Vladimir Zelenskiy
Sıradaki Haber
HSK'nin ana kararnamesi 12 Haziran'da açıklanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:45
İşgalci İsrail, Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenledi
18:38
HSK'nin ana kararnamesi 12 Haziran'da açıklanacak
18:33
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:28
Depremzede ve hacı adaylarını dolandıran kadın yakalandı
18:37
BAE, İran'ın misilleme saldırılarında toplam 6 kişinin öldüğünü duyurdu
18:06
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 4 ülkenin büyükelçisini kabul etti
Leylekler Karakaya Barajı etrafındaki yuvalarına dönmeye başladı
Leylekler Karakaya Barajı etrafındaki yuvalarına dönmeye başladı
FOTO FOKUS
Denizli'deki deprem anı güvenlik kameralarında
Denizli'deki deprem anı güvenlik kameralarında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ