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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yusuf İslam'ı kabul etti31 Ekim 2019 Perşembe 19:32 - Son Güncelleme 31 Ekim 2019 Perşembe 19:43
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Yusuf İslam'ı kabul etti.
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiliz şarkı sözü yazarı ve yorumcu Yusuf İslam'ı kabul etti.
[Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da İngiliz şarkı sözü yazarı ve yorumcu Yusuf İslam'ı kabul etti.]
AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AA
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