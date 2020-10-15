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Cumhurbaşkanı Erdoğan, YÖK heyetini kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve beraberindeki üyeleri kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan YÖKSon Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 21:09
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