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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştüğü bildirildi.
Görüşmede, Yukarı Karabağ, Ermenistan'ın ateşkes ihlalleri, sivillere yönelik saldırıları ve son olarak Azerbaycan'ın Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlediği saldırının ele alındığı belirtildi.
Etiketler: Son Dakika Dış Politika Azerbaycan ErmenistanSon Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 18:04
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