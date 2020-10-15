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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan sözleşmeli Deniz Er Volkan Soy'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İskenderun'da görevi sırasında rahatsızlanarak şehit olan sözleşmeli Deniz Er Volkan Soy'un ailesine bir mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan CumhurbaşkanlığıSon Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 20:08
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