Depozito düzenlemesinden, elektrikli scooterlara; çevre cezalarından çevre ajansının kurulumuna birçok düzenlemeyi içeren teklif komisyondan geçti.

Artık yere çöp atmanın, çevreyi kirletmenin faturası ağır olacak. Çevreyi kirletenlere bin lira ceza verilecek.

Çevre Komisyonu'nda kabul edilen teklifle, Çevre Ajansı kurulacak.

Sıfır atık sistemi ise tek elden yürütülecek. 2022'den itibaren depozito sistemine geri dönülecek.

Kullanımı gitgide artan elektrikli scooterlar da yasal düzenlemeye kavuşacak. Buna göre, 15 yaşından küçükler scooter kullanamayacak. Scooterların sağa ve sola dönüşlerde geçiş üstünlüğü olacak.

Belediyeler, elektrikli scooter ve bisikletler için yol, şerit ve şarj istasyonu yapmakla yükümlü olacak.

Teklifle, akaryakıt istasyonları ve dolum tesislerinin denetimleri artırılacak. Dere yataklarından izinsiz kum çekenlere 300 bin liraya kadar ceza verilecek. Kapalı koylarda ve sit alanlarında balık çiftliği kuranlara 100 bin lira ceza kesilecek.

Teklifin kısa süre içinde Genel Kurula gelmesi bekleniyor.