Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te Gaziray, Büyükşehir Yatırımları, 70 Fabrika ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Biz vesayetin oyunlarını sizlerle beraber bozduk"

Yaklaşık 11 aylık aranın ardından sizlerle tekrar bir arada olmaktan hasret gidermenin memnuniyeti içindeyim. Şehre geldiğimiz andan itibaren bizleri coşkuyla bağrına basan Gaziantepli kardeşlerimin her birine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Biz bu şehri tüm kalbimizle, Allah için seviyoruz. Sizlerin muhabbetinden bu şehrin de bizi aynı hasbilikle sevdiğini görüyorum. Rabbime bana sizler gibi dava arkadaşları, sizler gibi yol arkadaşları verdiği için hamdediyorum. Bizim de düşüncemiz hep Antep'ten yanadır, hep milletten yanadır, hep vatandan yanadır.

Bunun için 20 yıldır gece gündüz ülkemize eser vermek, milletimize hizmet etmek için çalışıyoruz. Ülkemize 20 yılda asırlık eser ve hizmetler kazandırırken, attığımız her adımda, girdiğimiz her mücadelede, verdiğimiz her kavgada yanımızda milletimiz vardı, yanımızda Antep vardı. Sordum, şu anda İstasyon Meydanı'nda ne kadar Antepli var? Dediler ki şu an itibarıyla 60 bin, gelişler devam ediyor dediler. Biz vesayetin oyunlarını işte sizlerle beraber bozduk.

Terör örgütlerinin kanlı saldırılarını sizlerle beraber göğüsledik. Sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışan terör koridorlarını beraber yıktık. Darbecilere karşı beraber direndik. Ekonomik tetikçilerin tuzaklarını, emeğimizle, üretimimizle, alın terimizle beraber boşa çıkardık. Velhasıl Türkiye Yüzyılı için gereken temeli beraber attık. Gereken hazırlıkları beraber gerçekleştirdik. Şimdi de Türkiye Yüzyılı programımızla Cumhuriyetimizin ikinci asrını milletimizi hayallerine kavuşturmanın vesilesi haline dönüştürmeye hazırlanırken yine milletimizle birlikte, yine Antep'te sizlerle birlikte yola çıkıyoruz. Hazır mısınız?

"Emin olun bu mücadele kıyamete kadar bitmeyecektir"

Bin yıldır kanlarımızla sulayarak vatan haline getirdiğimiz bu topraklar üzerindeki hesapları, özellikle hesap yapanlar da yok değil var. Onlar da boş durmuyor. Onlar da kendi etki alanlarında Türkiye'nin önünü kesmek, Türk milletini bu topraklardan kazıyıp atmak için var güçleriyle çalışıyorlar. Emin olun bu mücadele kıyamete kadar bitmeyecektir. Bunun için bize asla rehavete kapılmak, durmak, duraksamak olmaz. Hele hele köken, inanç, meşrep farklılıkları üzerinden bölünmek, parçalanmak, kamplaşmak felaketimizdir. Hakkın ve hakikatin rotasından asla sapmadan 85 milyon tek yürek, tek bilek olarak bu mücadeleyi yürütmek mecburiyetindeyiz. Bunun için gelin hep birlikte en gür sesimizle ahitleşelim.

"Bu oyunlar bilhassa seçim dönemlerinde daha bir pervasızca sergileniyor"

Biliyorsunuz geçmişte kimi zaman köken, kimi zaman mezhep, kimi zaman ideolojik etiketler üzerinden kirli bir senaryo denendi. Rahmetli Menderes'in yükselttiği milli irade bayrağına tahammül edemeyenlerin, rahmetli Özal'ın değişim vizyonuna saldıranların da bize çıkartmadık engel bırakmayanların elinde de aynı senaryo vardı. Milletimiz o engin ferasetiyle meseleyi en doğru şekilde kavradığı için emperyalistlerin tezgahını her defasında başlarına geçirdi. Bu oyunlar bilhassa seçim dönemlerinde daha bir pervasızca sergileniyor.

"Birileri kıta kıta geziyor"

Türkiye Yüzyılı'nın seçimi 2023'e yaklaşırken bunun yeni işaretleri belirmeye başladı. Birileri kıta kıta geziyor. Amerika olmadı, İngiltere, İngiltere olmadı Almanya, sanırsınız ki ülkenin ve milletin hayrına bir iş yapacaklar. Dönüşte bakıyoruz yediği hamburgerden başka anlatacak hiçbir şeyi yok.

Ama hesabını veremediği pek çok karanlık nokta var. Temiz para arıyormuş ama gittiği yer geçmişte bizim ülkemiz de dahil tüm dünyanın iliğini kemiğini sömürenlerin kapısı. Ne alacakmış oradan? Para… Ya sen ne yapıyorsun? Nerelere gittiğinin farkında mısın? Gazi Mustafa Kemal, bu ülkeyi Düyun-u Umumiye'den, biz de IMF görünümlü emperyalist kenelerden kurtardık.

"Bizim onlarla işimiz yok, zira biz kendimize yeteriz"

Bu kardeşiniz 2013'te IMF'le kapıları kapattı mı? IMF'e sizinle işimiz bitti dedi mi? Ve sizinle bundan sonra işimiz yok dedi, o gün bugün bizim IMF'le herhangi bir şeyimiz yok. Ama CHP ne yaptı? O IMF'nin temsilcileriyle İstanbul'da otellerde bir araya geldiler. Onlar varsın yine onlarla birlikte yürüsünler. Ama bizim onlarla işimiz yok, zira biz kendimize yeteriz. Gücümüz var. Artık o kapılarda işimiz yok. Şimdi bu zat tekrar ülkemizi aynı fasit daireye sokmak için dört dolanıyor.

"Aklı başında kim ülkenin kapanmış bir yarasını böyle hoyratça açar"

Yine bu zatın gece yarıları yayınladığı her video, kürsülerden yaptığı her konuşma, partisinin milletvekilleri üzerinden giriştiği her provokasyon, velhasıl siyaset adı altında yaptığı her iş Türkiye'yi uluslararası alanda köşeye sıkıştırmak isteyenlere malzeme verme amacı taşıyor.

Yoksa aklı başında kim ülkenin kapanmış bir yarasını böyle hoyratça açar. Aklı başında kim kendi devletini uyuşturucu gibi bir illetle aynı cümlede zikreder. Kim milletvekillerini mahkemelerde hakimlerin üzerine yürütür. Düşünün CHP'nin milletvekilleri mahkemede hakimlerin üzerine yürüyor. Bu şaşırmış ya, nereye gittiğinin farkında değil. Tabii şimdi yargıdayız. Yargıda bunların hesabını soracağız. Kim tüm siyasetini sınır tanımayan bir yalan ve iftira dalgası üzerine kurar? Bunlar siyaset değil proje ürünü hamlelerdir. Bunları yapanlar da siyasetçi değil, proje elemanlarıdır. Türkiye, proje elemanlarının ülkenin ve milletin yönetimine hakim olduğu geçmişteki karanlık günlerin bedellerini çok ödedi. Şimdi aynı bedelleri tekrar önümüze getirmek isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz.

"Cumhuriyete tek kuruşluk faydaları yoktur"

Güven ve istikrar iklimine, istiklalimize ve istikbalimize göz dikenlerin heveslerini kursaklarını bırakmaya var mıyız? Bunlar da öyle bir tıynet var ki, hem ülkeyi kana ve ateşe bulayanları sırtlarına alır taşırlar, hem de aynı ithamla ortalığı birbirine katarlar. Sorsanız partilerinin Cumhuriyetle yaşıt olduğunu söylerle ama Cumhuriyete tek kuruşluk faydaları yoktur. Sorsanız partilerinin adında Cumhuriyet vardır ama Cumhuriyeti yıkım süreci olarak tarif edenlere memleketi peşkeş çekmeye çalışırlar. Belediyelerde bunu yaptılar. Baktılar ki işler tıkırında yürüyor, şimdi aynı projeyi hükümet seviyesinde işletmenin peşindeler. Ama yapamayacaklar, milletimiz tıpkı geçtiğimiz 15 seçimde olduğu gibi 2023'te de bu oyunu bozar mı? Bakınız biz, kendi parti programlarımızda Cumhur İttifakı olarak katıldığımız toplantılarda, hatta devletimiz olarak gelen çeşitli partilerin mensuplarıyla birlikte her fırsatta Rabia'mızı tekrarlıyoruz.

CHP'nin altılı masanın etrafında oturan ve çevresinde dolanıp duran partilerden herhangi birinin ağzından bu ifadeleri duyuyor musunuz? Halbuki bunlar 85 milyon ferdi millet yapan değerlerin özetidir. Bugün hiçbir sorumlulukları yokken bu değerlere sahip çıkamayanların şayet ellerine yetki geçerse istikametlerini ne tarafa çevireceklerini düşünebiliyor musunuz? Yapacakları iş şudur: Güvenliğimizi, ülkemiz sınırları dışına attığımız terör örgütlerinin hamiliğini yürütenlere havale edeceklerdir. Ekonomimizi, küresel sermayenin tetikçileri IMF ve benzeri kuruluşlara teslim edeceklerdir. Evlatlarımızı, ellerindeki dijital mecraları milli ve manevi değerlerimizi zehirlemek için kullananların insafına terk edeceklerdir.

Bin bir emekle kurduğumuz eser ve hizmet altyapımızı kimi yerde iş bilmezlikleri, kimi yerde kasıtlı sabotajlarıyla kısa sürede çökerteceklerdir. Velhasıl Türkiye'yi yeniden 1970'lerin, 90'ların perişan haline döndürecekler.

"İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da sizlerle beraber inşa edeceğiz"

Bazen kendi kendimize acaba bunları söylerken karşımızdakilere haksızlık mı yapıyoruz diye sorduğumuz oluyor. Sonra bakıyoruz, aksini düşünmemize imkan sağlayacak bir tane aklı başında adamları, bir tane aklı başında politikaları, bir tane aklı başında söylemleri yok. Beton duvara vursanız ses gelir ama arkadaş bunlardan hayırlı bir ses çıkmıyor. Bu acı gerçekleri sürekli milletimizle konuşmak zorunda kalmak bizim de canımızı sıkıyor ama biliyorsunuz demokrasilerde bir ülkede iktidar kadar muhalefet de önemlidir. Karşınızda kaliteli bir muhalefet varsa iktidar olarak siz de sürekli kendinize çeki düzen vermek mecburiyetinde kalırsınız. Biz 20 yıldır böyle bir muhalefete, özellikle rastlamadığımız için her işimizi doğrudan milletimizle istişare ederek yürütüyor, her derdimizi milletimizle paylaşıyoruz. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da sizlerle beraber inşa edeceğiz.

Geçtiğimiz günlerde adını koyduğumuz bu programın içini, 81 ilimizde ve ilçelerinde gerçekleştireceğimiz vizyon toplantılarıyla, milletimizle birlikte dolduracağız. Milletimizin yüzünü hem doğuya hem batıya, en çok da doğuya doğru döneceği bir dönemi başlatmak için gelin tekrar bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım.

"Açılış listemizin başında Gaziray yer alıyor"

Bugün Gaziantep'e sizlerle dertleşmenin, hasbihal etmenin, şehrimize kazandırdığımız eser ve hizmetlerinin resmi açılış sevincini de paylaşmak üzere geldim. Kamu eliyle tamamlanan 14 milyar 100 milyon lira bütçeli 99 eserin özel sektör eliyle ülkemize kazandırılan 15 milyar 905 milyon lira bütçeli 70 fabrikanın resmi açılışını yapıyoruz. Toplam yatırım tutarı 30 milyar 5 milyon lira olan 169 tesisin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Açılış listemizin başında bugünkü rakamlarla 10 milyar liralık bir yatırım olan Gaziray yer alıyor. Buraya Gaziray ile geldik. Uzunluğu 25,5 kilometreyi bulan güzergahıyla gelişen ve büyüyen Gaziantep'in şehir içi ulaşım ihtiyacının karşılanmasına büyük katkısı olacak bir proje. Bünyesinde 16 istasyon var. 3 tünel, 1 köprü, 12 alt ve üst geçidiyle gerçekten tarihi bir yatırım olan Gaziray'ın şehrimize kazandırılması sürecinde yaşanan sıkıntıların, ortaya çıkan esere değdiğine inanıyorum. Şimdi onunla buraya geldik. Gaziray'la buraya geldik. Gaziray'ın yer altından geçen 5 kilometrelik bölümünün üzerini Büyükşehir Belediyemiz spor ve oyun üniteleriyle, süs havuzlarıyla, ışıklandırmasıyla, yeşil alanlarıyla çok güzel bir park olarak düzenledi. Otoparkı, bisiklet yolları ve kaldırımlarıyla 200 bin metrekareyi bulan bu güzel parkın da şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

TOKİ'nin Şehitkamil ilçemizde tamamladığı 1133 konut ile İslahiye'de tamamladığı 596 konutu, ticaret merkezleri, çevre düzenlemeleri ve diğer donatılarıyla hizmete açıyoruz. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın Oğuzeli'nde yaptığı 26 iskan konutu ile çeşitli ilçelerimizdeki altyapı yatırımlarını da buradan resmen hizmete alıyoruz.

"İlk Evim kampanyamız kapsamında 10 bin 24 konut daha yapıyoruz"

Şimdi Gaziantep'e halen devam eden projeler haricinde İlk Evim kampanyamız kapsamında 10 bin 24 konut daha yapıyoruz. Yine İlk İşyerim Projemiz kapsamında 500 işyeri inşa edeceğiz. Kampanyanın üçüncü başlığı olan İlk Evim Arsa kapsamında ise 45 bin konut amacı arsayı Gaziantepli kardeşlerimizin hizmetine sunacağız.

Hem açılışını yaptığımız bu konutların hem yeni projelerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

Tabii az önce Gaziray'la gelirken iftihar ettim. Bu ne güzellik. Ses yok, gürültü yok ve Gaziray'la bu süreyi, bu uzun yolu yavrularımızla beraber kat ettik. Ulaşımda Gaziantep Çevreyolu Yamaçtepe Köprülü Kavşağı ve bağlantı yolları ile restorasyonu tamamlanan Tarihi Akdeğirmen Köprüsü'nü hizmete açıyoruz.

Diyanet İşleri Başkanlığımızca şehrimizin çeşitli ilçelerinde yapılan 12 ayrı cami ve Kuran kursunun açılışını da buradan gerçekleştiriyoruz. Ayrıca eğitimde, sağlıkta, içişlerinde, sporda, tarımda, enerjide şehrimize kazandırdığımız onlarca ayrı yatırımı bugün buradan hizmete alıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz, aralarında biyolojik ayrıştırma tesisi ve biyogaz enerji santralinin de bulunduğu hayvan barınağından karavan parkına, sokak düzenlemelerinden katı atık depolamasına, farklı alanlarda 15 ayrı projeyi tamamladı. Şahinbey Belediyemiz, 400 milyon liralık bir yatırımla Yeşil Vadi Üç Katlı Köprülü Kavşağı'nı, 11 adet sosyal tesisi, 21 adet parkı, 5 adet camiyi, 4 adet spor tesisini, Yamaçtepe Gençlik Parkı ve Mesire Alanı'nı, aşevi, çeşitli restorasyon ve çevre düzenlemelerini ilçemize kazandırdı.

"Yılbaşına kadar Gaziray'ı ücretsiz yapalım"

Şimdi buradan bir de müjde vereyim istedim. Gaziray'ı ne yapalım? Şöyle bir şey yapalım. Ne kadar bedava olsun? Şöyle yapacağız. Yılbaşına kadar Gaziray'ı ücretsiz yapalım. Yılbaşına kadar Gaziray ücretsiz.