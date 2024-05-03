Gezeravcı'nın uzaya götürdüğü objeler Yörük kültürüne merakı artırdı

Alptürker, merkezlerinin Yörük kültürünün yaşatılması, korunması ve bilinirliliğine katkı sağlamak için çalışma gerçekleştirdiğini belirtti.

Yörük kültürünü gelecek nesillere aktarmak amacıyla bilimsel çalışmalar yaptıklarını dile getiren Alptürker, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'ya Yörük kültürüne ait objeleri hediye ettiklerini anlattı.

Gezeravcı'nın uzay yolculuğunda hediye ettikleri eğirtmeç ve çaltıdan yapılmış nazarlığı da yanında götürdüğünü belirten Alptürker, şöyle konuştu:

"Bir tanıdığımız vesilesiyle Alper Bey ile iletişime geçtik. Bu nesneleri takdim etmek istediğimizi söyledik. Çok mutlu oldu. Öncelikle çaltıyı önerdik. Alper Bey'in de çok hoşuna gitti. Kendisi de bilim insanı titizliğiyle kaynak kişilerle görüştüğünde çaltının temsil gücünün yüksek olduğuna karar verdi. Sonrasında temsil gücü açısından en iyisini arıyordu. 'Neler olabilir?' diye istişarede bulunduk.

Alper Bey'in ilgisini bir de eğirtmeç çekti. Toplam 500 gram ağırlığını geçmeyecek nesneler olması gerekiyordu. Küçük ebatlarla ve uzaydaki atmosfere dayanıklılık gösterebilecek materyallerden olması da önemliydi. 12 Mayıs'ta TÜBİTAK'a gönderdik. TÜBİTAK'da ön incelemeleri yapıldı ve sisteme giriş yapıldı. Sonra Alper Bey uzaya giderken yanında götürdü."

Alptürker, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın güzel Yörük kültürünün daha geniş çevrelerce tanınması adına bir kapı araladığını dile getirdi.

Gezeravcı'nın Yörük kültürünün tanınmasına katkıda bulunduğunu anlatan Alptürker, "Alper Bey, 'Ben bir Yörüğüm' dediğinde zaten Yörük kültürüne meraklar arttı, farkındalık oluştu. Sosyal medyada hem sempatik yorumlar oldu hem de merak uyandırdı. Bu farkındalığın yaratılması sürecinde Alper Bey'in katkısı çok büyük. Bu anlamda bizde müteşekkiriz" dedi.

Yörük kültürünü derlemek ve kayıt altına almak için proje geliştireceklerini dile getiren Alptürker, dijital dünyanın avantajlarını kullanarak Yörüklerin kültürlerini geniş alana yaymak istediklerini sözlerine ekledi.