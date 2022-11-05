Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sir Bani Yas Forumu’na katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitti.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Etiyopyalı mevkidaşı Mekonnen ile görüştüğünü belirterek, "Etiyopya’daki çatışmaları sonlandıran ateşkes anlaşmasından duyduğumuz memnuniyeti vurguladık" ifadesini kullandı.

Borrell ile de bir araya geldiğini aktaran Çavuşoğlu, Ukrayna ve Doğu Akdeniz dahil bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını vurguladı.

Abu Dabi'de görüştüğümüz #AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'le Ukrayna ve Doğu Akdeniz dahil bölgesel gelişmeleri ele aldık.



Discussed regional developments including Ukraine & Eastern Mediterranean w/High Representative @JosepBorrellF of #EU in Abu Dhabi. ???????????????? pic.twitter.com/tsE1edM6ch — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 5, 2022

Bakan Çavuşoğlu, Sir Bani Yas Forumu'nda Ürdünlü mevkidaşı es-Safedi görüştüğünü belirterek, "İkili ilişkilerimizi ve Filistinli kardeşlerimizin durumunu ele aldık" paylaşımında bulundu.