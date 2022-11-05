Bakan Çavuşoğlu Etiyopyalı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sir Bani Yas Forumu’na katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitti.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Etiyopyalı mevkidaşı Mekonnen ile görüştüğünü belirterek, "Etiyopya’daki çatışmaları sonlandıran ateşkes anlaşmasından duyduğumuz memnuniyeti vurguladık" ifadesini kullandı.
Borrell ile de bir araya geldiğini aktaran Çavuşoğlu, Ukrayna ve Doğu Akdeniz dahil bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını vurguladı.
Abu Dabi'de görüştüğümüz #AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'le Ukrayna ve Doğu Akdeniz dahil bölgesel gelişmeleri ele aldık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 5, 2022
Discussed regional developments including Ukraine & Eastern Mediterranean w/High Representative @JosepBorrellF of #EU in Abu Dhabi. ???????????????? pic.twitter.com/tsE1edM6ch
Bakan Çavuşoğlu, Sir Bani Yas Forumu'nda Ürdünlü mevkidaşı es-Safedi görüştüğünü belirterek, "İkili ilişkilerimizi ve Filistinli kardeşlerimizin durumunu ele aldık" paylaşımında bulundu.