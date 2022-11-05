Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi 15:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'ye sızmaya çalışan FETÖ mensupları yakalandı
Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 FETÖ mensubu, hudut kartalları tarafından yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 kişinin Edirne bölgesinde yakalandığı kaydedildi.
Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Etiketler: Edirne Yunanistan FETÖ Milli Savunma Bakanlığı
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