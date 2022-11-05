Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan roket saldırısında şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.