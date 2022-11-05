Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi 13:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehidin ailesine başsağlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan'ın ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan roket saldırısında şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit
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