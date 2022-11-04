Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma 10:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz atışı sonucu bir asker şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan'ın şehit olduğunu açıkladı.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.
Etiketler: Pençe Operasyonları Şehit Terör Saldırısı Terörle Mücadele
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