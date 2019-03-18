Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin gazetecilerin ve gençlerin sorularını cevaplıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda'daki camilere düzenlenen terör saldırılarına ilişkin, "50 Müslüman orada şehit ediliyor, bunların cezası, azami 15 yıl olacak. Böyle bir şey olabilir mi? Bu kabul edilebilir mi? Bu olayda Avrupa'nın sesi çıktı mı? Hayır. Batı medyası işi tamamen sinsice götürüyor." dedi.

"Manifestonun arkasında çok ciddi bir kurul var"

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu özel bir kurul tarafından hazırlanmış bir manifesto, bunun arkasında çok ciddi bir kurul var. Çünkü Batı'nın niye sesi çıkmıyor? Batı'daki medyanın niye sesi çıkmıyor. Bunu bulmuşlar ve hazırlayıp eline vermişler"

"Bu millet daha çok zaferler yazacaktır"

Erdoğan, TSK ve ÖSO'nun Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'i terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarmasının üzerinden bir yıl geçtiğinin hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:

"Afrin'in gerçekten zaferini yazan Mehmetçiklerimize şahsım, milletim adına, en üst takımdan en alta kadar hepsine şükranlarımı ifade ediyorum. Bu millet onlarla beraber daha çok zaferler yazacaktır."

"Bunlar bölücü örgütün önde gelenleri"

Erdoğan, "Bunlar bölücü örgütün önde gelenleri değil mi? Bunlara 31 Mart'ta sandıkta milletim gereken dersi vermezse bunlar daha da şımaracak, azacak." dedi.

"Türkiye'ye ihtiyaçları var"

Avrupa Parlamentosunun 2018 Türkiye Raporu'nda "Avrupa Birliği'nin Türkiye ile katılım müzakerelerini resmen askıya alması" önerisinde bulunmasına ilişkin soru üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bunlar, Avrupa Birliği'nin bizimle müzakereleri durdurması nasihatinde bulunuyorlar ya ah keşke öyle bir şey yapsalar, bizimle müzakereleri durdursalar veyahutta Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin dışına çıkarıverseler. Yapmazlar, yapamazlar çünkü Türkiye'ye bunların da ihtiyacı var."

Kaynak: AA