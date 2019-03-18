Dışişleri Bakanlığı, bugün Hollanda'da meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Hollanda’nın Utrecht kentinde bugün meydana gelen saldırıyı, faili kim olursa olsun ve hangi saikle gerçekleştirilmiş olursa olsun, şiddetle kınıyoruz.

Bu menfur saldırı neticesinde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

Bu saldırı karşısında Hollanda halkı ve Hükümeti ile dayanışmamız tamdır."

Hollanda'nın Utrecht kentinde bir tramvayın içinde gerçekleşen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

Hollanda, silahlı saldırıdaki şüpheli Gökmen Tanış'ın yakalandığını açıkladı.

Kaynak: TRT Haber