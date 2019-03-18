Utrecht Belediye Başkanı Jan van Zanen'ın, polis ve savcı sözcüsü ile yaptığı basın toplantısında, Utrecht kentindeki 24 Ekim Meydanı'nda düzenlenen silahlı saldırıdaki şüpheli Gökmen Tanış'ın yakalandığı açıklandı.

Polis Sözcüsü Rob van Bree de kendilerine gelen yeni bir bilgiye göre şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Belediye Başkanı Jan van Zanen, silahlı saldırının henüz sebebinin belli olmadığını belirterek, hayatını kaybedenlerin aileleri, yaralananlar ve olayı yaşayanların yanında olduğunu ifade etti.

"Ailevi meselelerden” dolayı ateş açtı

Hollanda medyasında yer alan haberlere göre, psikolojik sıkıntıları bulunan ve silahlı saldırıda şüpheli olan Gökmen Tanış, bir kadına tecavüz girişiminde bulunduğu iddiasıyla iki hafta önce hakim karşısına çıktı.

Tanış'ın yakınları, silahlı saldırıdaki şüphelinin "ailevi meselelerden" dolayı tramvaydaki bir yakınına, ardından yardım etmek isteyenlere ateş açtığını iddia etti.

Hollanda emniyet kaynakları yerel basına yaptıkları açıklamada ise terör saldırısı dışındaki ihtimaller üzerinde durduklarını, olayın "ailevi sebeplerden" kaynaklanmış olabileceğini açıkladı.

Tanış'ın Türkiye'deki babasıyla yıllardır görüşmediği, babası ve annesinin boşandığı ve babasının yeni bir evlilik yaptığı öğrenildi.

Utrecht Belediyesi, kent sakinlerine yönelik evlerinde kalmaları yönündeki uyarıyı kaldırdı.

Kaynak: AA