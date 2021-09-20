Haber Giriş: 20 Eylül 2021 Pazartesi 01:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Türkevi Binası'nda incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta bugün resmi açılışını yapacağı Yeni Türkevi Binası'nda incelemelerde bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu için New York'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradaki programına başladı.
Erdoğan, BM Genel Merkezi karşısında yapımı tamamlanan Yeni Türkevi Binası'nda incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.
Yeni Türkevi Binası'nın resmi açılışını bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirecek.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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