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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı konukları onuruna yemek verdi

03 Mayıs 2019 Cuma 21:04 - Son Güncelleme 03 Mayıs 2019 Cuma 21:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışına katılmak için İstanbul'a gelen misafir devlet ve hükümet başkanları ile yabancı konukları onuruna akşam yemeği verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Filistin, Gine, Kırgızistan, Nijer, Nijerya, Pakistan, Senegal, Somali ve Tunus'tan üst düzey misafirlerini, Vahdettin Köşkü'nde ağırladı. Resmi akşam yemeği, basına kapalı gerçekleşti. Kaynak: AA

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