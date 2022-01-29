Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Giresun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Ben şimdi buradan sizlerin vasıtasıyla Giresun'un tüm ilçelerine, köylerine selamlarımı gönderiyorum. Bugün burada bir kez daha samimiyetle bağrına basan Giresunlu vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. AK Parti Giresun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyor, inşallah bir sonraki toplantımızda ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları en büyük salonumuzda bir başka danışma meclisi toplantımızı yapmamız gerekiyor. Bu salonu hınca hınç dolduran dava kardeşlerimin her birine teşekkür ediyorum.

"Giresunlu kardeşlerimizi devletlerine en ihtiyaç duyduğu kritik anlarda sahipsiz, çaresiz bırakmadık"

Bugün hem Giresun ile hasret gideriyoruz hem de açılışı yapılan yatırımların heyecanını Giresunlu hemşehrilerimizle yaşıyoruz. Afet haberini alır almaz devletimizin tüm kurumlarını harekete geçirerek Giresunlu kardeşlerimizin zor günlerinde devletlerine en ihtiyaç duyduğu kritik anlarda kimseyi sahipsiz çaresiz bırakmadık. Giresunlulara söz verdiğimiz şekilde sel felaketinin yaralarını kısa sürede sarmayı başardık. Bugün de Dereli ve Doğankent'te açılışları gerçekleştirdik. Gidenleri geri getiremeyeceğimizi elbette biliyoruz. Ancak afetzede kardeşlerimizin acılarını bir nebze hafifletebildiğimiz için de kendimizi bahtiyar hissediyoruz. Devletimizin kerim vasfını böyle günlerde gösterebildiğimiz için mutluyuz gururluyuz. Bu vesileyle sel felaketinde hayatını kaybeden kardeşlerime tekrar Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Dereli'den sonra Giresun merkeze geçerek belediye önünde bizleri bekleyen on binlere hitap ettik. Onların heyecanını onların coşkusunu yerinde tespit ettik. Buradan bir kez daha açılışını yaptığımız eser, hizmet ve yatırımların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

"İklim değişikliği meselesini görmezden gelme lüksümüz yoktur"

Tabi bir taraftan afetlerin izlerini ortadan kaldırırken diğer taraftan da benzer acıların tekrar yaşanmaması için yoğun çaba harcıyoruz. Devletimizin ilgili kurumları tam bir koordinasyon içinde riskli alanların ve yapıların tespiti için çalışıyor alınması gereken tedbirler konusunda hazırlıklarını sürdürüyor. Devletimizin yürüttüğü bu mücadelenin başarılı olması halkımızın da sürece sahip çıkmasına bağlıdır. İklim değişikliğinin dünya ile birlikte ülkemizi de etkilediği bir dönemde artık bu meseleyi görmezden gelme lüksümüz yoktur.

Yarın, kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikin buyuran bir peygamberin ümmedi olarak çevre konusunda daha hassasiyet göstereceğinize inanıyorum.

"Türkiye'ye hizmet yolunda hiçbir engel tanımadık, tanımıyoruz"

Zorlu kış şartlarına rağmen hemen her hafta bir ilimizin konuğu oluyoruz. Bugün de Giresun'da her açıdan verimli bir ziyaret gerçekleştirdik. Giresunlu kardeşlerimizin beklentilerini ve taleplerini ilk elden dinleme fırsatı bulduk. Yarın da Trabzon'da olacağız. Orada da dolu dolu bir program icra edeceğiz. Türkiye'ye hizmet yolunda hiçbir engel tanımadık, tanımıyoruz. Türkiye'yi güçlendirmeye, milletimizin hakkını savunmaya devam ediyoruz. Biz bu millete efendilik yapmak için değil hizmetkar olmak için geldik. Bu aziz millete hizmetkarlık payelerin en büyüğüdür. Biz sadece bizi destekleyenlerin değil 84 milyonun tamamının emanetini yüreğimizde taşıyoruz.

"Giresun'da verilen sözleri Ankara'ya gidince unutanlardan olmadık"

Biz istismar siyaseti değil, eser siyaseti yapıyoruz. Biz bu millete sevdalıyız. İlk günden beri asla popilizm yapmadık. Giresun'da verilen sözleri Ankara'ya gidince unutanlardan olmadık. Esen rüzgara göre yön değiştirenlerden, sabah söylediğini akşam inkar edenlerden de olmadık. Milletimize karşı hep dürüst davrandık. AK Parti olarak biz sloganlarla değil icraatımızla konuşuruz. Türkiye'yi tarihinin en büyük kalkınma hamlesiyle buluştururken hiçbir şehrimizi ihmal etmedik. Giresun'a toplam 27 milyar lira tutarında yapıtırım yaptık.

Muhalefetin içler acısı durumunu sizler de görüyorsunuz. Türkiye ekonomiden terörle mücadeleye, sağlıktan savunmaya kadar hemen her cephede tarihinin mücadelesini veriyor. Bunların ne millete hizmet etmek gibi niyeti ne de eser kazandırmak niyeti var. Ankara'nın konforunda siyasetçilik oynamaktan başka bir dertleri yok.

Bu muhalefet güya milletvekili sıfatı taşıyorlar, güya belediye başkanlığı yapıyorlar fakat siyasi çıkarlarından başka hiçbir şeyi gözleri görmüyor. Kendi ülkesini kendi devletini batılı büyükelçiliklere şikayet edecek kadar alçaldılar, küçüldüler, milli onur ve haysiyetlerini kaybettiler. Sorsan Atatürk'ün partisiyiz, Cumhuriyeti biz kurduk derler. Fakat terör örgütleriyle yol yürümekten çekinmezler. Bunların siyasetteki en büyük meziyetleri tank namlusu görünce kaçmak, millet kan derdindeyken ellerinde kahve fincanıyla televizyon karşısında keyif çatmaktır. Bu tabloyu bizim gibi milletimiz de çok iyi görüyor bu tatlı su siyasetçilerine asla yüz vermiyor. Sadece son 1 haftada yaşananlara bakmak bile muhalefetin çapını görmekte yeterlidir. Hiçbir tahrik, hesap, iftira bunları kurtaramayacak. İnşallah önce 2023 seçimleri ardından da 2024 mahalli idareler seçimleri bu beceriksizlerin siyasetten tasfiye edildiği milat olacaktır.