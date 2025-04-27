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Gündem
AA 27.04.2025 15:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan vefat eden Arapça öğretmeninin cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, imam hatip öğrenciliği yıllarında Arapça öğretmeni olan Ahmet Karaman'ın cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan vefat eden Arapça öğretmeninin cenazesine katıldı
[Fotograf: AA]

Ahmet Karaman için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Ahmet Karaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul İmam Hatip Lisesi’nde Arapça öğretmenliğini yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan vefat eden Arapça öğretmeninin cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Karaman için başsağlığı mesajı yayımladı.

Erdoğan mesajında, "Vefat haberini üzüntüyle aldığımız, İstanbul İmam Hatip Lisesi'ndeki Arapça hocalarımızdan, değerli eğitimci Ahmet Karaman beyefendiyi bugün ebediyete uğurladık. Hocamıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli ailesine, talebelerine ve imam hatip camiasına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

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