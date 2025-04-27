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TRT Haber 27.04.2025 14:16

Bakan Fidan: PKK sistemden ya kendi isteğiyle barış içinde ya da başka türlü çıkacak

Bakan Fidan, "DEAŞ nasıl sistemden çıktıysa PKK da sistemden çıkacaktır. Ya kendi isteğiyle; barış içerisinde, sulh içerisinde çıkacak. Ya da başka türlü çıkacak" açıklamasını yaptı.

Bakan Fidan: PKK sistemden ya kendi isteğiyle barış içinde ya da başka türlü çıkacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha’da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısında konuştu.

Fidan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Suriye’de istikrar ve güvenliğin tesis edilmesi bölgesel barış için acil bir zorunluluktur. Suriye’nin toprak bütünlüğünü hedef alan hiçbir girişimi kabul etmiyoruz. Merkezi otorite dışında silah taşımaya olanak veren hiçbir girişimi kabul etmiyoruz. YPG ile Suriye'deki yönetim arasında geçtiğimiz aylarda imzalanan anlaşmanın hayata geçmesini bekliyoruz. DEAŞ nasıl sistemden çıktıysa PKK da sistemden çıkacaktır. Ya kendi isteğiyle; barış içerisinde, sulh içerisinde çıkacak. Ya da başka türlü çıkacak.

Gazze'de ateşkes çabaları

ABD'nin, sayın Trump'ın ortaya koyacağı tavır önemli. Filistin'in haklı davasını savunmaya devam edeceğiz. Biz Hamas'ın kalıcı çaba noktasında hazır olduğunu görüyoruz. İsrail'in de aynı şekilde Filistin Devleti'nin varoluşuna doğru bir adım atmasını görmek istiyoruz. Gördüklerimiz ortada, imkan varken barışa ulaşmamız lazım"

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Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan
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