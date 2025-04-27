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Gündem
AA 27.04.2025 12:37

İstanbul'da hasar tespit çalışmalarında 15 bin 13 bina incelendi

İstanbul'da meydana gelen 6,2 şiddetindeki depremin ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar gelen ihbarlarda, 15 bin 13 bina incelendi. 12 bin 398 binanın hasarsız, bin 25 binanın az hasarlı olduğu tespit edildi.

İstanbul'da hasar tespit çalışmalarında 15 bin 13 bina incelendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından hasar tespit çalışmalarına devam ettiklerini, şu ana kadar 15 bin 13 binanın incelendiğini söyledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün İstanbul'daki hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Bakan Kurum'un hasar tespit çalışmalarına ilişkin, "İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlarımızın ihbarlarını değerlendiriyor, hasar tespit çalışmalarına devam ediyoruz. Şu ana kadar 15 bin 13 binayı inceledik. 12 bin 398 binanın hasarsız, 1025 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik." değerlendirmesine yer verildi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da İstanbul'da "Yarısı Bizden" kampanyası ile şu ana kadar 21 bin konutu dönüştürdüklerini hatırlattı.

Kentte 41 bin konut ve iş yerinin projesinin ise devam ettiğini aktaran Kurum, "Son depremde hasar tespit ettiğimiz binaları bu kampanyaya dahil edeceğiz. Tüm riskli binaları dönüştürmek için taleplerinizi bekliyoruz. Dönüşümden korkmayın." ifadelerini kullandı.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Deprem İstanbul Konut Murat Kurum
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