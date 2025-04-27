Avrasya Tüneli'nden dünyada bir ilk: Mavi Nokta Ağı Sertifikası aldı

Bakan Uraloğlu, açıklamasında, Avrasya Tüneli'nin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından teknik çerçevesi oluşturulan Mavi Nokta Ağı sertifikasyon sürecini başarıyla tamamladığını belirtti.

Avrasya Tüneli'nin, dünyada Mavi Nokta Ağı Sertifikası'nı alan ilk ulaştırma projesi olduğuna işaret eden Uraloğlu, "Ülkemizden de ilk defa bir proje Mavi Nokta Ağı Sertifikası aldı. Avrasya Tüneli aynı zamanda dünya genelinde sertifikasyon sürecini başarıyla tamamlayan ilk dört projeden biri oldu" ifadesini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Uraloğlu, 24 Nisan'da Paris'te OECD Konferans Merkezi'nde düzenlenen törende Mavi Nokta Ağı Genel Sekreteri tarafından, Bakanlık ve Avrasya Tüneli yetkililerine sertifikalarının takdim edildiğini aktardı.

Mavi Nokta Ağı'nın dünya genelinde kaliteli, sürdürülebilir ve kapsayıcı altyapı yatırımlarını teşvik etmeyi amaçlayan küresel bir girişim olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, Avrasya Tüneli programının "açık ve kapsayıcı, şeffaf, Paris İklim Anlaşması'nın hedeflerini destekleyen ve finansal, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir olma" şartlarını yerine getirdiğini kaydetti.

[Fotoğraf: AA]

"Avrasya Tüneli'ni 155 milyon araç kullandı"

Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nin açılışını 20 Aralık 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, İstanbul'un Asya ve Avrupa yakalarını 5 kilometrelik çift katlı denizaltı kara yolu tüneliyle birleştiren Avrasya Tüneli'nin 8 yılı aşkın bir süredir İstanbul Boğaz geçişinde hızlı, ekonomik, güvenli, konforlu ve çevreye duyarlı bir ulaşım alternatifi olarak hizmet verdiğini anımsattı.

Avrasya Tüneli'nin, 2016'da hizmete sunulmasından bu yana 155 milyon aracın kullandığını bildiren Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kozyatağı-Bakırköy koridoru dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda, kullanıcılarına 8 yılda 211 milyon saat zaman, 261 bin ton yakıt, 115 bin ton emisyon azalımı ve 590 milyon araç/kilometre azalması tasarrufu sağlayarak, ülke ekonomisine 2 milyar dolar katkı sağladı. Sadece 2024'te zaman, yakıt, kaza maliyeti ve emisyon tasarrufları sayesinde 445 milyon dolarlık ekonomik fayda elde ettik. Avrasya Tüneli'nin sürdürülebilirlik konusundaki yenilikçi bakış açısı çerçevesinde işletme ve bakım binası ile Asya havalandırma ve trafo binalarında yıllık 322 bin 880 kilovat saat üretim kapasiteli güneş enerjisi santrali çalışmaları tamamlanarak devreye alındı. 546 panel, 5 inverter ve 280 güç optimizerinin bulunduğu güneş enerji santralinin yıllık üretimi ile Avrasya Tüneli veri merkezlerinin elektrik ihtiyacı karşılanıyor. Bu sayede hem enerji temiz kaynaklardan sağlanıyor, hem de yaklaşık 3 bin 500 çam ağacının dikimine eşdeğer yıllık 210 ton karbon emisyonunun azaltılmasına da destek veriyor."