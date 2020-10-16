Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber/AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy'nin baş başa görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile baş başa görüşmesi sona erdi.
Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde yapılan görüşme 1 saat 45 dakika sürdü.
Daha sonra heyetler arası görüşmeye geçildi. Görüşmenin ardından basın toplantısı yapılması bekleniyor.
Etiketler: Ukrayna Recep Tayyip Erdoğan CumhurbaşkanlığıSon Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 16:58
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