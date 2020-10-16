AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM Başkanlığı'na sunulan ve 43 maddeden oluşan "Yeni İstihdam Paketi" ile ilgili açıklama yaptı.

Salgından dolayı bugüne kadar belli düzenlemeler yaptıklarını anlatan Muş, bunlara eklemeler yapacaklarını söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş'un açıklamalarından öne çıkanlar:

- Kısa çalışmanın sona ermesini takiben sağlanan normalleşme desteğine ilişkin sürenin uzatılmasını teklifin içerisinde gündeme alıyoruz. 30 Haziran 2021'e kadar Cumhurbaşkanı kararıyla bu süreler uzatılabilecek.

- İşverenler tarafından 2019 Ocak ile 20 Nisan 2020 arasında en düşük sigortalı sayısına ek ilave istihdam yapılması durumunda, çalışanların SGK prim desteği İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak.

- Kısmi zamanlı çalışmayı kabul eden hizmet erbabına gelir ve damga vergisi istisnası getiriyoruz.

- Ahilik Sandığı kurulmuştu, onu pandemi sürecinden dolayı 2 defa ertelemiştik. Onun yürürlüğe girme süresini 2023 sonuna kadar erteliyoruz.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yeni istihdam paketiyle ilgili açıklama yapıyor. https://t.co/9y4RdujBdV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 16, 2020

Gelir vergisi muafiyeti

- Evlerinde ürettikleri malları internet üzerinden satışını yapanlara belirli şartlarda gelir vergisi muafiyeti veriyoruz. Buradaki sınır da 220 bin lira.

- Turizmde konaklama vergisi getirilmişti. Şu an sektörün içerisinde bulunduğu şartlardan dolayı bunun yürürlüğünü de 2022'nin başına erteliyoruz.

- Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet gibi sermaye piyasa araçlarının Türkiye'ye getirilmesinin önünü açıyoruz ve herhangi bir vergi talep etmeyeceğiz.

- Yurt içinde de döviz, altın, menkul kıymeti bulunanların bunları resmi defterlere kaydettirmesi durumunda herhangi bir vergi aranmayacaktır. Bunun süresini de 30 Haziran 2021'e kadar belirledik.

- Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili bir çalışmamız var. Tamamladığımızda kanun teklifinin görüşmeleri sırasında Plan ve Bütçe Komisyonuna sunacağız.