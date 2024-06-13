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Gündem
AA 13.06.2024 18:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İspanya Başbakanı Sanchez yemekte bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi kapsamında bulunduğu İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez ile yemekte bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İspanya Başbakanı Sanchez yemekte bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi kapsamında bulunduğu İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez ile Moncloa Sarayı'nda yemekte bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen yemeğe iki ülke heyetleri de katıldı.

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İspanya Recep Tayyip Erdoğan
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