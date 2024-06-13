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AA
13.06.2024 18:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İspanya Başbakanı Sanchez yemekte bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi kapsamında bulunduğu İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez ile yemekte bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi kapsamında bulunduğu İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez ile Moncloa Sarayı'nda yemekte bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen yemeğe iki ülke heyetleri de katıldı.