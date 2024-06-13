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Gündem
AA 13.06.2024 17:09

Türkiye'den tekne kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) teknenin batması sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Türkiye'den tekne kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, KDC'deki Kwa Nehri'nde bir teknenin batması sonucunda çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesinden derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada "Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti halkına taziyelerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde batan teknedeki yolculardan en az 80 kişi öldü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde batan teknedeki yolculardan en az 80 kişi öldü

80 kişi hayatını kaybetti

KDC'nin Mai-Ndombe eyaletinde 11 Haziran'da batan teknede bulunan 271 yolcudan 80'inin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Mai-Ndombe'de bulunan Kwa Nehri üzerinde motor arızası sebebiyle kıyıya çarparak batan teknede bulunan 80’den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kwa Nehri üzerinde, Mushie kasabasından Lebida kasabasına doğru hareket eden tekne dün motor arıza sebebiyle kıyıya çarparak batmıştı.

Yaklaşık 100 kişinin kurtarıldığı tekne kazasında kaybolan 86 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirilmişti.

Özellikle yoğun mevsimsel yağışların olduğu dönemde meydana gelen bu tür deniz kazalarına "gemilerin bakımsızlığının ve kapasitelerinin üstünde yük taşımalarının" sebep olduğu ifade ediliyor.

Ülkede yeterli asfalt yol bulunmaması nedeniyle ulaşım için genellikle nehirler ve göller kullanılıyor.

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