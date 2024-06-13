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Gündem
AA 13.06.2024 16:08

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in NATO temasları

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brüksel'deki NATO Karargahı'nda temaslarda bulunuyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in NATO temasları

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler karargaha gelişinde Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, NATO Türk Askeri Temsil Heyet (TMR) Başkanı Korgeneral Göksel Kahya ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Daha sonra NATO Karargahı'nda TMR Başkanlığını ve NATO Daimi Temsilciliği'ni ziyaret eden Güler, Korgeneral Kahya ve Büyükelçi Gümrükçü'den çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in NATO temasları

Litvanyalı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, toplantı kapsamında Litvanya Savunma Bakanı Laurynas Kasciunas ile de bir araya geldi.

İki bakan, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği'nde heyetler arası görüşme gerçekleştirerek savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Ukrayna konulu özel oturuma katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in NATO temasları

Oturum öncesinde pek çok mevkidaşıyla ayak üstü görüşen Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile de sohbet etti.

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