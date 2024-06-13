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Gündem
TRT Haber 13.06.2024 14:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de kalıcı ateşkes kararının uygulanmasını takip edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Gazze) Kalıcı ateşkesin tesisi ve insani yardımların engelsiz akışının temini önceliğimizdir. Pazartesi günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde alınan kararın uygulanmasını da takip edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de kalıcı ateşkes kararının uygulanmasını takip edeceğiz
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

İspanya hükümet başkanı kıymetli dostum Sayın Pedro Sanchez ile Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirve toplantısı vesilesiyle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendilerine şahsıma ve heyetime gösterdikleri misafir perverlik için teşekkür ediyorum. 2021 yılında Ankara'da düzenlediğimiz son zirve toplantımızda ilişkilerimizi kapsamlı ortaklık düzeyine yükseltmiştik. Bugünkü toplantımız ve imzaladığımız anlaşmalarla münasebetlerimizi yeni alanlara teşmil etme yönünde önemli adımlar attık. İkili ticaret hacminde 20 milyar hedefini yakalamak üzereyiz. Bir sonraki hedefimiz önümüzdeki 5 yıl içinde 25 milyar avroya ulaşmak.

 

"Savunma sanayii ilişkilerimizi detaylı şekilde gözden geçirdik"

740'dan fazla İspanyol şirketinin Türkiye'deki yatırımlarını Türkiye'ye duyulan güvenin işareti olarak addediyoruz. Daha fazla İspanyol yatırımcıyı ülkemizde görmek istiyoruz. Gerek iş forumu gerekse dijital teknoloji forumu yeni iş birliği imkanlarının ele alınmasına vesile olmuştur. Hükümetler olarak toplantılarda yapılan çalışmaların somut iş birliklerine dönüşmesinin takipçisi olacağız. Ekonomi ve ticaret ortak komitemizin üçüncü toplantısını en kısa zamanda Türkiye'de düzenleyeceğiz. İspanya ile gelişmiş askeri iş birliğimizi ve savunma sanayii ilişkilerimizi detaylı şekilde gözden geçirdik. İspanya 2015'ten bu yana ülkemizde konuşlu hava savunma sistemleriyle hem müttefik olarak Türkiye'nin hem de NATO'nun kolektif güvenliğine destek veriyor. İspanyol dostlarımıza bu nedenle şahsım ve milletim adına bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. Bu katkının diğer bazı NATO müttefikleri tarafından da örnek alınmasını temenni ediyorum.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de kalıcı ateşkes kararının uygulanmasını takip edeceğiz

Görüşmelerimizde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini de ele aldık. İspanya, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katkılarını en iyi idrak eden, üyelik sürecimize başından beri en güçlü desteği veren dostlarımızdandır. Bu tutumun önümüzdeki dönemde güçlenerek sürmesini temenni ediyoruz. Sayın hükümet başkanı ile Avrupa genelinde artan İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı tehdidini de görüştük. Avrupa Parlamentosu seçimleri sonucunda oluşan tablo maalesef endişelerimizi artırdı. Bu tür meydan okumalarla mücadelede medeniyetler ittifakı önemli bir platformdur. İttifakın 20'inci kuruluş yıl dönümüne yaklaşırken ileriye dönük olarak neler yapabileceğimizi de ele aldık, ittifaka olan desteğimizi teyit etti.

 

"İsrail-Filistin ihtilafının çözümü yolunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz"

İstişarelerimizde Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan gelişmeler de odağımızda yer aldı. İspanya'nın Filistin'i tanıma yönünde aldığı karar çok mühimdir. İspanya'nın bu tutumunun henüz Filistin'i tanımamış diğer ülkelere de örnek teşkil etmesi samimi temennimizdir. Dirayetli duruşundan ötürü değerli dostum Sanches ile Gazze'ye desteklerini esirgemeyen İspanya halkına gönülden teşekkür ediyorum. Yaşanan mezalim karşısında küresel vicdanın harekete geçirilmesinde Sayın Sanches'in büyük katkıları oldu. İki ülke olarak İsrail-Filistin ihtilafının çözümü yolunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Kalıcı ateşkesin tesisi ve insani yardımların engelsiz akışının temini önceliğimizdir. Pazartesi günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde alınan kararın uygulanmasını da takip edeceğiz.

Rusya-Ukrayna savaşı da gündemimizde yer aldı. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan güçlü desteğimizi teyit ettik. Ukrayna için adil, kapsamlı ve kalıcı bir barışın tesisinin müzakereler yoluyla mümkün olduğuna inandığımızı bir kez daha ifade ettik. 

"Adil, kalıcı barışı sağlayacak her planı olumlu değerlendiririz"

Adil ve kalıcı barışı sağlayacak, akan kanı durduracak ve hem Gazze dahil Filistin topraklarına hem bölgemize huzuru getirecek her plan ve kararı biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da olumlu değerlendiririz. Önemli olan bu planların ve kararların samimi ve barış odaklı bir şekilde ele alınması, kağıtlarda kalmaması ve uygulamaya geçirilebilmesidir. Biz sürecin en başından itibaren akan kanın durmasını istediğimizi söyledik. Bunun için görüşülmesi gereken herkes ile görüştük ve bu temaslarımız şu anda da sürüyor. BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamalarda ülkeler ezici çoğunlukla acil ve kalıcı ateşkese duyulan ihtiyacı ortaya koydular. Ülkelerin meydanlarında sadece barış isteyenler aylardır seslerini duyurmaya çalıştı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de böylesi bir zemine gelmiş olması olumludur. Fakat BM maalesef bu süreçte çok büyük yara aldı. Bu karar da İsrail tarafından uygulanma ve İsrail, Filistin'de birliğini okuma gayreti her an kendisini zaten bitirmeye doğru götürüyor. Başta ABD olmak üzere Güvenlik Konseyi üyelerinin bu kararın arkasında durup hemen ateşkesi sağlamak için İsrail'e gerekli baskıyı yapmalıdır. Bu süreç böyle devam etmeyecektir. Temennimiz İsrail'in artık bu saldırılardan vazgeçmesi ve bölgeye kalıcı barışı getirecek bir zemine gelmesidir. Bizler bütün gelişmeleri yakından izliyoruz.

 

İspanya ile savunma sanayi işbirliği

TCG Anadolu ile bir adım attık şimdi ise bunun bir üst segmentine geçelim istiyoruz, bunun çalışmalarını başlattık. Bir üst segment mevcuttan daha büyüğünü birlikte yapalım istiyoruz. Şu anda Savunma Bakanlığımız bu çalışmayı yürütüyor, savunma sanayiimiz bu çalışmayı yürütüyor. Bunun yanında İnsansız hava araçlarında birlikte yapılabilecek bazı adımları atıyoruz. Bu çalışmalarda dünyada malum birçok ülke çok çok ileri adımlar attı. Türkiye de bu konuda daha ileri adımları atmanın gayreti içinde. İnsansız denizaltılara varıncaya kadar bu adımları atacağız. Bu çalışmaları da şu anda gerek Savunma Başkanlığımız, gerek Savunma Bakanlığımız bu çalışmayı hızla yürütüyor ve bizler de bunun takipçisiyiz. İspanya ile bu konuda işbirliğimiz olacak.

"Maalesef dünyanın kaderi 5 ülkenin elinde"

Biliyorsunuz bir kitabım var, "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" bu bir. Bir diğer kitabım da, "Dünya 5'ten Büyüktür", şu anda maalesef dünyanın kaderi 5 ülkenin elinde. Bu 5 ülkeden bir tanesi "hayır" dediği zaman mesele bitiyor. Son olayda bu 5 ülkeden bir tanesi devamlı İsrail'in yanında yer alıyor. İsrail'in yanında yer almak suretiyle de orada 40 bin kişi ölmüş, 100 bin kişi ölmüş, çocuklar, kadınlar ölmüş, gazeteciler ölmüş bunların hiç umurunda değil. Öyleyse, diyelim ki bir Sanches tek başına çıkıp ne yapıyor bu bayrağı açıyor. Hemen arkasından bakıyorsunuz 2 Batı ülkesi daha buna katılıyor. Bunu bizim yaygınlaştırmamız lazım. Burada yazılı ve görsel medyaya da çok iş düşüyor. 150'ye yakın medya mensubu eğer İsrail tarafından öldürüldüyse buna devam mı diyelim? Bunların karşısında durmayacak mıyız? Öyleyse bu adımı hep beraber atmamız gerekiyor. Şu anda yaptığımız da budur. Yani İsrail acımasız bir şekilde bu katliamlarına devam ediyor, İsrail'in bu katliamlarına devam ederken özellikle de Amerika'nın duruşu bizleri ciddi manada üzmektedir.

Ayrıntılar gelecek...

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