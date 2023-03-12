Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, deprem felaketi ile sarsılan illere ziyaretlerini Hatay ile sürdürdü.

Erdoğan ve Bahçeli'nin Hatay'daki ilk durağı Kırıkhan ilçesiydi. İki lider buradaki çadır kentte afetzedelerin yoğun ilgilisiyle karşılaştı. Depremzede bir aileye misafir oldu.

Erdoğan ile Bahçeli daha sonra Samandağ'a geçti. Çadır kentte depremzedelerle buluştular. Liderler, afetzedelerin çay ikramını da geri çevirmedi.