Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar 20:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, depremzedelerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli, Hatay'da incelemelerde bulundu. İki lider, Kırıkhan ve Samandağ'daki çadır kentlerde depremzedelerle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, deprem felaketi ile sarsılan illere ziyaretlerini Hatay ile sürdürdü.
Erdoğan ve Bahçeli'nin Hatay'daki ilk durağı Kırıkhan ilçesiydi. İki lider buradaki çadır kentte afetzedelerin yoğun ilgilisiyle karşılaştı. Depremzede bir aileye misafir oldu.
Erdoğan ile Bahçeli daha sonra Samandağ'a geçti. Çadır kentte depremzedelerle buluştular. Liderler, afetzedelerin çay ikramını da geri çevirmedi.
Etiketler: Devlet Bahçeli Hatay MHP Recep Tayyip Erdoğan
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